Calciomercato Milan-Ozek contatto a sorpresa Spunta la stellina Fonville Glasner porta due giocatori | il bomber e il ' sostituto' di Modric - Le indiscrezioni rossonere

Notizia in breve

Il Milan ha contattato Devin Ozek, centrocampista di 31 anni, durante il weekend. Nel frattempo, sono stati riferiti incontri con Rangnick per definire il futuro della rosa entro questa settimana. Oltre a Ozek, il club ha avuto colloqui con altri agenti, tra cui quelli di Fonville, considerato una possibile new entry. Glasner ha portato due giocatori, uno dei quali è un attaccante e l’altro un sostituto di Modric. È stato anche segnalato un incontro tra il Milan e Ibrahimovic.