Calciomercato Milan-Ozek contatto a sorpresa Spunta la stellina Fonville Glasner porta due giocatori | il bomber e il ' sostituto' di Modric - Le indiscrezioni rossonere
Il Milan ha contattato Devin Ozek, centrocampista di 31 anni, durante il weekend. Nel frattempo, sono stati riferiti incontri con Rangnick per definire il futuro della rosa entro questa settimana. Oltre a Ozek, il club ha avuto colloqui con altri agenti, tra cui quelli di Fonville, considerato una possibile new entry. Glasner ha portato due giocatori, uno dei quali è un attaccante e l’altro un sostituto di Modric. È stato anche segnalato un incontro tra il Milan e Ibrahimovic.
Milan, nuovi contatti nel weekend con Rangnick: si decide entro questa settimana Milan-Ozek, incontro con Ibrahimovic Contatto tra il Milan e il 31enne Devin Ozek. Non si tratta di un trequartista, attaccante o mediano, ma bensì di un giovane direttore sportivo che ha fatto molto bene al al B. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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INASPETTATO: IL RITORNO A SORPRESA PUÒ TRASFORMARSI IN OPPORTUNITÀ - GLASNER, INCONTRO IN SERATA
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