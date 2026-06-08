La Juventus lavora per chiudere rapidamente tre acquisti, tra cui un attaccante e un portiere di livello mondiale. La dirigenza accelera le trattative, con l’obiettivo di consegnare i rinforzi all’allenatore prima della riapertura del mercato. Si stanno seguendo diverse piste per portare a termine gli acquisti nel minor tempo possibile. La priorità rimane rafforzare l’attacco e trovare un portiere di grande esperienza. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi coinvolti.

di Luca Fioretti La dirigenza della Juve accelera per ridisegnare la squadra: pressing per l’attacco e un nuovo obiettivo mondiale tra i pali. La Juventus è senza dubbio una delle società più attive sul mercato in questa fase, con la dirigenza decisa a stringere i tempi per regalare a Luciano Spalletti i tasselli mancanti prima dell’inizio ufficiale dei ritiri estivi. I tavoli aperti alla Continassa sono molteplici, ma la strategia del club è ormai tracciata. Nello specifico, ci sono tre affari caldissimi per cui possiamo aspettarci delle importanti novità magari già nel corso di questa settimana, operazioni destinate a cambiare radicalmente il volto della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro per consegnare al più presto tre regali a Spalletti: su chi si sta lavorando

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