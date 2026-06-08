Calcio Storico 2026 | biglietti in vendita per le semifinali Rossi-Verdi e Bianchi-Azzurri
Sono aperte le vendite dei biglietti per le semifinali del Calcio Storico di San Giovanni 2026. Le partite si svolgeranno tra le squadre Rossi e Verdi, e Bianchi e Azzurri. I biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La manifestazione si terrà nel centro storico della città, con ingresso consentito a un numero limitato di spettatori. La vendita si concluderà prima delle gare.
FIRENZE – Comincia la vendita dei biglietti del Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino 2026, solo per le due semifinali: sabato 13 giugno si sfideranno i Rossi di Santa Maria Novella e i Verdi di San Giovanni, domenica 14 giugno sarà invece la volta dei Bianchi di Santo Spirito e degli Azzurri di Santa Croce. Le partite avranno inizio alle 18. I biglietti potranno essere acquistati da giovedì 11 giugno alle ore 10, esclusivamente online sul sito www.ticketone.it Costo biglietto: 130 € tribuna ombra laterale, 55 € Tribuna C (tribuna al sole) – 29 € Curve colori. Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti; la disponibilità dei posti è molto limitata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Calcio Storico Fiorentino: le semifinali 2026 il 13 e 14 giugno. Biglietti da 29, 55 e 130 euro
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