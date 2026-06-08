Calcio Storico 2026 | biglietti in vendita per le semifinali Rossi-Verdi e Bianchi-Azzurri

Notizia in breve

Sono aperte le vendite dei biglietti per le semifinali del Calcio Storico di San Giovanni 2026. Le partite si svolgeranno tra le squadre Rossi e Verdi, e Bianchi e Azzurri. I biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La manifestazione si terrà nel centro storico della città, con ingresso consentito a un numero limitato di spettatori. La vendita si concluderà prima delle gare.