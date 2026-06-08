Calcio Napoli | Matt Rizzetta esce allo scoperto

Matt Rizzetta ha annunciato pubblicamente di essere pronto ad acquistare la SSC Napoli durante un’intervista a Bloomberg. Rizzetta, attuale proprietario del Napoli Basket e del Campobasso, ha fatto questa dichiarazione senza specificare tempi o modalità dell’eventuale acquisto. La notizia ha attirato l’attenzione nel mondo dello sport e del calcio, considerando il suo ruolo attuale e le dichiarazioni fatte in un contesto internazionale.

Ha destato molto scalpore l’intervista rilasciata da Matt Rizzetta, a Bloomberg. Il patron del Campobasso e, da un anno, del Napoli Basket ha dichiarato di essere pronto ad acquistare la SSC Napoli. Le voci sempre più insistenti di un interesse da parte di investitori americani hanno dunque trovato conferma. Il progetto prevede la nascita di Academy giovanili presenti sul territorio, la ristrutturazione dello stadio “Maradona” e di una vera e propria piattaforma multisport, con le squadre di basket e calcio che viaggerebbero di pari passo nell’élite sportiva internazionale. Non è un mistero che lo stesso Rizzetta abbia chiesto alla NBA di comprendere Napoli nel progetto di espansione in Europa della prestigiosa franchigia statunitense. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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