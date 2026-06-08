Cagliari via Canelles | tre persone estratte dalle fiamme in cucina

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono state estratte dalle fiamme in una cucina in via Canelles a Cagliari. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno salvato una persona con disabilità, portandola in salvo. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Non sono stati segnalati feriti gravi. La cucina è stata danneggiata dalle fiamme e dal fumo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno provocato il rogo.

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Cosa ha scatenato il rogo all'interno della cucina?. Come hanno fatto i vigili a salvare la persona con disabilità?. Quali indagini stabiliranno se la colpa è di un guasto tecnico?. Quanto sono stati danneggiati gli impianti della palazzina?.? In Breve Lunedì 8 giugno 2026 incendio scoppiato al piano terra di palazzina in via Canelles. Tre persone salvate tra cui un individuo con disabilità. Intervento coordinato tra distaccamento portuale e autoscala della sede centrale. Vigili del Fuoco impegnati in bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione. Incendio a Cagliari in via Canelles: tre persone salvate dai Vigili del Fuoco dopo il rogo in una cucina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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