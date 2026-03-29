Auto si ribalta in strada due ragazze estratte dalle lamiere in codice rosso

Nelle prime ore di questa mattina, un’auto si è ribaltata lungo una strada nel territorio di Genazzano, nel sud della provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto due ragazze dalle lamiere dell’auto coinvolta nell’incidente. Le due giovani sono state trasportate in codice rosso in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Grave incidente alle prime luci dell'alba su via Valmontone. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco di Palestrina per liberare le giovani dall'abitacolo. Grave incidente stradale nelle prime ore di questa mattina nel territorio di Genazzano, nel sud della provincia di Roma. Per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile con a bordo due ragazze ha perso il controllo, finendo per capovolgersi rovinosamente lungo via di Valmontone. La macchina dei soccorsi si è messa in moto tempestivamente. L'allarme è scattato intorno alle 07:30, quando la Sala Operativa ha ricevuto la richiesta di intervento urgente, inviando immediatamente sul posto la squadra 24A dei Vigili del Fuoco, proveniente dal distaccamento di Palestrina. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Auto si ribalta in strada, due ragazze estratte dalle lamiere in codice rosso Articoli correlati Auto si ribalta con dentro due ragazze: estratte dalle lamiere e soccorse in codice rossoSono gravi due ragazze rimaste coinvolte in un incidente questa mattina a Genazzano. Auto si ribalta in mezzo alla strada: uomo soccorso in codice rossoLo shock è stato forte, così come il boato che ha fatto accorrere i residenti in strada. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auto si ribalta in strada due ragazze... Temi più discussi: Auto si ribalta in strada Benedetta: uomo incastrato tra le lamiere; Auto si ribalta in pieno centro abitato: due persone estratte dall'abitacolo; Un'altra auto ribaltata, soccorsi in azione nella notte; Paderno: auto si ribalta in via Gasparotto, un ferito. Auto si ribalta con dentro due ragazze: estratte dalle lamiere e soccorse in codice rossoSono gravi due ragazze rimaste coinvolte in un incidente questa mattina a Genazzano. L’auto a bordo della quale viaggiavano si è capovolta. Le hanno estratte dalle lamiere e trasportate in codice ... fanpage.it Genazzano, auto si ribalta su via di Valmontone: due ragazze in codice rossoGrave incidente stradale nelle prime ore della mattinata a Genazzano. Intorno alle 7:30 la sala operativa ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di ... castellinotizie.it Tre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano. Coinvolte due ragazze di 19 e 20 anni e un 21enne che è stato ricoverato in codice rosso - facebook.com facebook Finisce con una Porsche contro un'auto in sosta, morto un 21enne a Milano. Incidente all'alba in centro città, ferite due ragazze di 19 e 20 anni #ANSA x.com