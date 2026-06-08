bruxelles approva il piano da 23 miliardi per le rinnovabili in italia

Notizia in breve

La Commissione europea ha dato il via libera a uno schema di aiuti di Stato da 23 miliardi di euro destinato a finanziare la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia. L’approvazione arriva il 8 giugno 2026 e riguarda un piano volto a sostenere lo sviluppo delle energie pulite nel paese. L’intervento prevede un sostegno finanziario diretto per progetti e impianti nel settore delle rinnovabili.