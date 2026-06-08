Bruxelles approva il piano da 23 miliardi per le rinnovabili in Italia
La Commissione europea ha dato il via libera a uno schema di aiuti di Stato da 23 miliardi di euro destinato a finanziare la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia. L’approvazione arriva il 8 giugno 2026 e riguarda un piano volto a sostenere lo sviluppo delle energie pulite nel paese. L’intervento prevede un sostegno finanziario diretto per progetti e impianti nel settore delle rinnovabili.
Roma, 8 giugno 2026 – La Commissione europea ha approvato uno schema di aiuti di Stato da 23 miliardi di euro per sostenere la produzione di elettricità da fonti rinnovabili in Italia. La misura, notificata da Roma nell’ambito del Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF), punta ad aggiungere 37,15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, pari a circa il 50% dell’attuale capacità installata nel paese, e a portare la quota di rinnovabili sul consumo finale lordo di elettricità al 39,4% entro il 2030. Gli impianti finanziati riguarderanno eolico onshore, solare, idroelettrico e gas di depurazione. La vicepresidente esecutiva per la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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