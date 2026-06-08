Il matrimonio tra Bpm e Mps, più volte annunciato come fallito, si è riacceso domenica scorsa. Dopo numerosi tentativi di chiusura, le trattative sono riprese, sfidando le previsioni di fallimento. La riunione tra le parti si è svolta in modo riservato, senza conferme ufficiali. La questione riguarda ancora le modalità di integrazione e le condizioni di mercato, con incontri che continuano a essere programmati senza una comunicazione pubblica definitiva.

I matrimoni che non s’hanno da fare sono i più ostinati. Quello tra Milano e Siena, dato per morto almeno un paio di volte, ha scelto una domenica per risorgere, contendendo allo sport il suo giorno di gloria. Giuseppe Castagna, ad di Bpm, ha infatti mandato a Luigi Lovaglio, il suo omologo del Montepaschi, una proposta di nozze. Alla pari, per prevenire la suscettibilità di due galli la cui convivenza nello stesso pollaio sulla carta non promette bene specie quando, apprendiamo dalla missiva inviata a Siena, in palio c’è la costruzione del secondo polo bancario italiano. Non più il terzo, come lo si era sin qui battezzato per distinguerlo dai giganti Intesa e Unicredit. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bpm-Mps, dietro le quinte di un matrimonio ostinato

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