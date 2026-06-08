Un’associazione ha donato nuovi strumenti all’ospedale di Borgo San Lorenzo, portando avanti una tradizione di solidarietà iniziata sedici anni fa. Le donazioni sono rivolte sia ai pazienti che al personale sanitario, contribuendo a migliorare le condizioni all’interno della struttura. La continuità di queste iniziative ha permesso di sostenere le esigenze dell’ospedale nel tempo, senza interruzioni. Le donazioni recenti si aggiungono a un insieme di interventi fatti dall’associazione nel corso degli anni.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 8 giugno 2026 – Una storia di generosità che prosegue da oltre sedici anni e che continua a tradursi in strumenti concreti a servizio dei pazienti e del personale sanitario. Nei giorni scorsi l’ospedale del Mugello ha accolto i rappresentanti dell’associazione di volontariato Il Sorriso di Bruna, realtà nata nel 2009 e da allora impegnata nel sostenere il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo attraverso donazioni e iniziative di raccolta fondi. Nel corso degli anni l’associazione ha contribuito in modo significativo al potenziamento delle attività sanitarie, mettendo a disposizione attrezzature e dispositivi per un valore complessivo superiore ai 250mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borgo San Lorenzo, sedici anni di solidarietà per l’ospedale: nuove donazioni dall’associazione ‘Il sorriso di Bruna’

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