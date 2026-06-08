Boom di posti di sostegno a scuola | +276% in 10 anni ma sono precari

In dieci anni, i posti di sostegno precari nelle scuole statali sono aumentati del 276%, passando da 33 a circa 124. La crescita più significativa si è verificata negli ultimi cinque anni. Attualmente, la maggior parte di questi posti sono coperti da insegnanti con contratti a termine. La percentuale di posti di sostegno assegnati a docenti precari supera il 70%.

In dieci anni i posti di sostegno precari nelle scuole statali sono quasi quadruplicati, passando da 33.371 nell’anno scolastico 201516 a 125.462 nel 202425, con un incremento del 276%. È quanto emerge da un’analisi di Tuttoscuola sui dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta dei cosiddetti posti di sostegno «in deroga», cattedre che vengono autorizzate ogni anno per rispondere ai bisogni effettivi degli alunni con disabilità ma che, per legge, continuano a essere considerate temporanee. Per questo motivo non possono essere trasformate in posti stabili dell’organico e vengono assegnate esclusivamente a docenti con contratto a tempo determinato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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