Un uomo di 34 anni ucraino è stato arrestato a Bologna dopo aver minacciato con un coltello un'anziana di 70 anni nel parcheggio di un supermercato. L’uomo ha tentato di rapinare l’auto della donna, puntandole il coltello all’addome. La pensionata ha opposto resistenza e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno bloccato l’uomo e disposto l’arresto per minaccia aggravata.

Arresto per minaccia aggravata a Bologna, dove un 34enne di origine ucraina è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre l’auto a una pensionata, minacciandola con un coltello a serramanico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e arrestato grazie alle indagini e alle testimonianze raccolte sul posto. La ricostruzione dei fatti secondo i Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una segnalazione è giunta al numero unico di emergenza 112. Una pattuglia si è immediatamente diretta verso il parcheggio di un supermercato in via San Paolo, a Bologna, dove una donna di circa 70 anni è stata avvicinata da un uomo armato di coltello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bologna, punta un coltello all'addome di una 70enne nel parcheggio per rubarle l'auto

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