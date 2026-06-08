Due studenti sono stati bocciati dopo aver partecipato a un incontro di boxe improvvisato durante l’intervallo scolastico. La scuola ha deciso di applicare questa sanzione come conseguenza di un comportamento considerato inappropriato. L’episodio si è verificato nel cortile dell’istituto, dove gli studenti hanno utilizzato dei guantoni per un confronto di combattimento. La decisione di bocciarli è stata comunicata ai genitori, senza ulteriori commenti ufficiali da parte dell’istituto.

Roma, 8 giu – Due studenti bocciati per un incontro di boxe improvvisato durante l’intervallo. È quanto accaduto all’istituto Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, dove due ragazzi avrebbero indossato i guantoni e simulato un vero combattimento davanti ad alcuni compagni, con tanto di arbitro e video finiti nelle chat. La risposta della scuola è stata durissima: sospensione, esclusione dallo scrutinio finale, esposto ai carabinieri e interessamento della Procura minorile. In altre parole, non una semplice nota disciplinare, ma la sanzione massima. Modena, improvvisano un ring a scuola e vengono bocciati. Parliamoci chiaro: due ragazzi che si mettono i guantoni per improvvisare un Fight Club durante l’intervallo non sono certo una dramma, anzi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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© Ilprimatonazionale.it - Bocciati per una scazzottata con i guantoni: così la scuola punisce la vitalità che non sa educare

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