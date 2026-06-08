blitz a catania contro il clan mazzei 20 misure cautelari

A Catania, sono state eseguite venti misure cautelari nell’ambito di un’operazione della Direzione distrettuale antimafia. L’indagine riguarda presunti membri e sostenitori del Clan Mazzei. L’operazione si è svolta con un blitz nel territorio locale. La polizia ha fermato le persone coinvolte e ha eseguito le misure restrittive. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli delle accuse o sui nomi degli indagati.

Sono venti le misure cautelari eseguite nell’ambito di un’operazione della Direzione distrettuale antimafia di Catania contro presunti appartenenti e fiancheggiatori del Clan Mazzei. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso aggravata dall’uso delle armi, traffico di sostanze stupefacenti aggravato dall’agevolazione mafiosa, detenzione di armi da guerra e armi clandestine e tentato omicidio. Dalle intercettazioni sarebbe emerso che l’organizzazione criminale era collegata al clan Mazzei e che uno degli indagati, ritenuto affiliato alla cosca, avrebbe fornito droga a esponenti di Cosa Nostra collaborando con due nipoti del capo storico della famiglia mafiosa. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Blitz antimafia a Catania contro il clan Mazzei, 20 misure cautelari

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