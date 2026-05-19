Blitz contro il clan Moccia 26 misure cautelari

Nella giornata del 19 maggio 2026, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’operazione che ha portato all’applicazione di 26 misure cautelari. L’intervento si è svolto nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L’attività ha riguardato il clan Moccia, coinvolto in questioni criminali di rilievo. Sono state portate a termine diverse perquisizioni e arresti in vari quartieri della città.

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NAPOLI, 19 MAGGIO 2026 – Ventisei misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, riguarda 23 persone destinatarie della custodia cautelare in carcere e tre sottoposte al divieto di dimora. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, ricettazione, estorsione, favoreggiamento e accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Blitz contro il clan Moccia, 26 misure cautelari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Clan Moccia, blitz ad Afragola contro i «Panzarottari»: 26 misure cautelari Sullo stesso argomento Blitz anticamorra a Napoli: 9 misure cautelari contro il clan ContiniOperazione della DDA di Napoli contro il clan Contini: sei arresti in carcere e tre divieti di dimora per associazione mafiosa e traffico di droga... Blitz contro il clan dei Casalesi: 23 misure cautelari nel CasertanoABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione all’alba coordinata dall’Antimafia Maxi intervento dei carabinieri nelle prime ore di oggi, lunedì 30 aprile, nel... Afragola, blitz contro il clan Moccia: 26 arresti tra estorsioni e drogaBlitz dei carabinieri su richiesta della Dda di Napoli. Nel mirino i Panzarottari, articolazione del clan Moccia di Afragola: 23 persone in carcere, 3 con divieto di dimora ... internapoli.it Blitz al Cavone contro il clan Lepre, 12 arresti a Napoli rainews.it/tgr/campania/a…. @TgrRai @_Carabinieri_ @Polizia x.com Afragola, blitz contro il clan legato ai Moccia: 26 arresti tra estorsioni, droga e ordini impartiti dal carcereMaxi operazione dei Carabinieri e della DDA di Napoli ad Afragola: 26 misure cautelari contro un’articolazione del clan Moccia. ilgazzettinovesuviano.com Sword BLITZ torna il 9 maggio (Anderson, SC) reddit