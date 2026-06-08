Beccato mentre cede la cocaina a un assuntore arrestato

Da perugiatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni di nazionalità albanese a Bastia Umbra, sorpreso mentre consegnava cocaina a un assuntore per strada. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, durante un controllo. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma.

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Beccato mentre cede la cocaina per strada a un assuntore. È successo a Bastia Umbria dove i carabinieri hanno arrestato, in flagranza, un 28enne di nazionalità albanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Da quanto ricostruito i militari, durante un servizio di controllo, hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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