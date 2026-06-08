Beatrice ed Eugenia non hanno mai contribuito finanziariamente alle casse reali, mentre il padre ha incassato dall’affitto di tre villette a Windsor. Sabato mattina, William ha dato un bacio sulla guancia alle cugine durante l’arrivo alle nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling in Gloucestershire.

P er un momento, quel bacio sulla guancia dato da William alle cugine Beatrice ed Eugenia, sabato mattina, all’arrivo nella chiesetta del Gloucestershire per le nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling, avrà fatto sperare alle due principesse un possibile ritorno a corte. Dopo le ripercussioni dello scandalo di Andrea e la decisione di re Carlo di tenerle lontane dagli eventi Royal, l’affetto con cui sono state invece accolte dal principe le avrà fatto tirare un sospiro di sollievo. Ma, in realtà, si è trattato di un “bacio di Giuda”: William minaccia, infatti, di privarle addirittura dei loro appartamenti Royal. Perché le due sorelle non pagano l’affitto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Beatrice ed Eugenia non hanno mai versato un soldo nelle casse di re Carlo. E il padre Andrea si è tenuto il ricavato dell’affitto di tre villette a Windsor

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