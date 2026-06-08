Beat Leukemia settima edizione della cena di gala a Napoli | grande partecipazione

Notizia in breve

La settima edizione della cena di beneficenza organizzata da Beat Leukemia si è svolta venerdì 5 giugno nel Chiostro di San Francesco a Napoli. L’evento ha visto una forte presenza di partecipanti, senza specificare il numero di ospiti o altre dettagli. La serata si è conclusa con la fine dell’evento, mantenendo il pubblico coinvolto e presente fino alla conclusione.