Beat Leukemia settima edizione della cena di gala a Napoli | grande partecipazione
La settima edizione della cena di beneficenza organizzata da Beat Leukemia si è svolta venerdì 5 giugno nel Chiostro di San Francesco a Napoli. L’evento ha visto una forte presenza di partecipanti, senza specificare il numero di ospiti o altre dettagli. La serata si è conclusa con la fine dell’evento, mantenendo il pubblico coinvolto e presente fino alla conclusione.
La settima edizione della cena di beneficenza promossa da Beat Leukemia si è conclusa venerdì 5 giugno con grande partecipazione, nello storico Chiostro di San Francesco a Napoli. L'evento, intitolato «Battere la leucemia: un futuro possibile», ha riunito solidarietà, ricerca scientifica e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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