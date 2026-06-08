Beat Leukemia settima edizione della cena di gala a Napoli | grande partecipazione

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La settima edizione della cena di beneficenza organizzata da Beat Leukemia si è svolta venerdì 5 giugno nel Chiostro di San Francesco a Napoli. L’evento ha visto una forte presenza di partecipanti, senza specificare il numero di ospiti o altre dettagli. La serata si è conclusa con la fine dell’evento, mantenendo il pubblico coinvolto e presente fino alla conclusione.

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La settima edizione della cena di beneficenza promossa da Beat Leukemia si è conclusa venerdì 5 giugno con grande partecipazione, nello storico Chiostro di San Francesco a Napoli. L'evento, intitolato «Battere la leucemia: un futuro possibile», ha riunito solidarietà, ricerca scientifica e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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