Bassetti | Il mio primo voto fu per Almirante Berlusconi il mio idolo
Il primo voto del giovane medico, espresso alla fine degli anni '80, è stato per Giorgio Almirante. In seguito, ha dichiarato che Berlusconi è stato il suo idolo.
Il primo voto del giovane Matteo Bassetti, chiamato alle urne per la prima volta a fine anni ‘80, fu per Giorgio Almirante. La confessione arriva direttamente dal direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervistato da Hoara Borselli per il podcast Sette. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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