Basilicata | scatta il nuovo piano per difendere i boschi dagli incendi

Notizia in breve

Dal 15 giugno entra in vigore un nuovo piano per proteggere i boschi dagli incendi in Basilicata. La gestione delle emergenze boschive sarà affidata a più enti, tra cui il Corpo forestale e le protezioni civili, che collaboreranno attivamente nella prevenzione e nel contrasto ai roghi estivi. Verranno adottate misure specifiche per intervenire rapidamente in caso di incendi e per ridurre i rischi di propagazione. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle procedure operative o nelle risorse disponibili.