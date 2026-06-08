Basilicata | scatta il nuovo piano per difendere i boschi dagli incendi
Dal 15 giugno entra in vigore un nuovo piano per proteggere i boschi dagli incendi in Basilicata. La gestione delle emergenze boschive sarà affidata a più enti, tra cui il Corpo forestale e le protezioni civili, che collaboreranno attivamente nella prevenzione e nel contrasto ai roghi estivi. Verranno adottate misure specifiche per intervenire rapidamente in caso di incendi e per ridurre i rischi di propagazione. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle procedure operative o nelle risorse disponibili.
Come cambierà la gestione delle emergenze boschive dal 15 giugno?. Quali enti collaboreranno concretamente per contrastare i roghi estivi?. Perché il cambiamento climatico rende questo piano indispensabile per la regione?. Cosa può fare ogni singolo cittadino per prevenire gli incendi?.? In Breve Presentazione ufficiale del Piano Paa presso la Casa del Volontariato di Potenza il 12 giugno.. Collaborazione tra Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica e volontariato locale.. Attivazione operativa del nuovo dispositivo regionale programmata per il 15 giugno 2026.. Strategia di prevenzione contro l'aumento di incendi causati dai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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