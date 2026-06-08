Bambino contromano in bici si scontra con un' auto e finisce in ospedale

Un bambino in bicicletta ha percorso contromano e si è scontrato con un’auto. L’incidente è avvenuto a Pescara domenica 7 giugno. Il bambino è rimasto ferito e trasportato in ospedale. La vettura coinvolta si trovava sulla strada al momento dello scontro. Non sono stati segnalati altri veicoli o persone coinvolte. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un bambino è finito in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato a Pescara nella giornata di domenica 7 giugno.Il sinistro è avvenuto nei pressi dell'incrocio tra via Nazionale Adriatica sud e strada provinciale San Silvestro.In base alla prima. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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