Ballottaggio Agrigento affluenza definitiva alle ore 15 | il dato si ferma al 41,03%

Alle ore 15, l’affluenza alle urne per il ballottaggio di Agrigento si è fermata al 41,03%, con un totale di 21.000 elettori che hanno votato.

Ha raggiunto il 41,03% l'affluenza complessiva, e definitiva, per il ballottaggio di Agrigento. Alle urne - alle ore 15 di oggi - sono andati in totale 21.035 agrigentini. Il dato finale del ballottaggio del 2020 era stato: 22.124 agrigentini alle urne, pari al 42,62%. Una flessione rispetto alle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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