Ballottaggio a San Giovanni Rotondo | i risultati della sfida tra Floriana Natale e Rossella Fini

Notizia in breve

Alle 15.00 si sono chiusi i seggi per il ballottaggio a San Giovanni Rotondo, tra Floriana Natale e Rossella Fini. A partire da quel momento è iniziato lo scrutinio dei voti nelle 26 sezioni, tra cui due ospedaliere. Nessuna cifra o risultato è ancora stato comunicato. Le operazioni di spoglio proseguiranno nelle prossime ore, con i dati che saranno resi noti successivamente.