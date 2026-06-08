Ballottaggio a San Giovanni Rotondo | i risultati della sfida tra Floriana Natale e Rossella Fini
Alle 15.00 si sono chiusi i seggi per il ballottaggio a San Giovanni Rotondo, tra Floriana Natale e Rossella Fini. A partire da quel momento è iniziato lo scrutinio dei voti nelle 26 sezioni, tra cui due ospedaliere. Nessuna cifra o risultato è ancora stato comunicato. Le operazioni di spoglio proseguiranno nelle prossime ore, con i dati che saranno resi noti successivamente.
Alle 15.00 in punto, terminata la possibilità per i sangiovannesi di recarsi ai seggi per scegliere chi tra Floriana Natale e Rossella Fini sarà chiamata a guidare San Giovanni Rotondo nei prossimi cinque anni, è cominciato lo spoglio dei voti nelle 26 sezioni, di cui due ospedaliere, del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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