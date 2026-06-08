Ballottaggio a Civita Castellana stoccata di FI a FdI | Mai con la sinistra? Potrebbero aver incontrato qualche difficoltà…
Il coordinamento provinciale di Forza Italia ha rivolto gli auguri di buon lavoro al sindaco eletto di Civita Castellana, che rappresenta il centrosinistra, e ha espresso apprezzamento per la campagna elettorale condotta dal candidato di Forza Italia. La formazione politica ha inoltre commentato la posizione di altri partiti di destra, sottolineando che il loro non è un alleanza con la sinistra, lasciando intendere possibili difficoltà o scelte di campo.
Ballottaggio a Civita Castellana: il coordinamento provinciale di Forza Italia rivolge “i migliori auguri di buon lavoro” al sindaco eletto Danilo Corazza (centrosinistra), esprime “sincero apprezzamento per la campagna elettorale condotta in questi mesi da Claudio Parroccini (candidato proprio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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