Alle urne si sono chiusi i ballottaggi in 42 comuni, tra cui sei capoluoghi. Le proiezioni indicano il centrodestra in vantaggio ad Arezzo con il candidato che ottiene il 55,3% e a Macerata con il candidato al 52,5%. I risultati per gli altri comuni e capoluoghi sono ancora in attesa di ufficializzazione. Nessuna informazione è ancora disponibile sui risultati di Agrigento, Trani, Chieti e Lecco.

42 i comuni nei quali si andava al voto, 6 i capoluoghi: Arezzo, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco e Macerata Urne chiuse per i ballottaggi relativi alle elezioni comunali. Ecco allora proiezioni in tempo reale e risultati. 42 i comuni nei quali si andava al voto, 6 i capoluoghi: Arezzo, Agrige. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ballottaggi, proiezioni in tempo reale e risultati: cdx avanti ad Arezzo con Comanducci (55,3%) e a Macerata con Parcaroli (52,5%)

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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2026

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