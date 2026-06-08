Nel capoluogo toscano, il candidato del centrodestra ha ottenuto un risultato superiore rispetto al suo avversario di centrosinistra, vincendo il ballottaggio. La partecipazione alle urne si è ridotta rispetto alle consultazioni precedenti. Le urne si sono chiuse e i dati di affluenza indicano una diminuzione rispetto alle elezioni passate. Il risultato finale vede il candidato sostenuto dal centrodestra in vantaggio, con una differenza significativa rispetto all’avversario di centrosinistra.

AREZZZO – Le urne si sono chiuse definitivamente e il verdetto dell’affluenza fotografa un netto passo indietro della partecipazione in Toscana. Nei due principali al voto per il turno di ballottaggio, il calo complessivo dei votanti si attesta attorno ai sei punti percentuali rispetto al primo turno di 14 giorni fa, confermando una tendenza all’astensionismo che ha caratterizzato questa tornata. Ad Arezzo la percentuale finale dei cittadini che si sono recati ai seggi si è fermata al 53,11%, mostrando una contrazione decisa rispetto al 59,30% registrato nella prima fase. Non va meglio a Viareggio, dove l’affluenza finale si attesta al 48,53% degli aventi diritto, scivolando sotto la soglia psicologica della metà degli elettori e segnando un netto distacco rispetto al 55,01% della sfida d’esordio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ballottaggi in Toscana: centrodestra in netto vantaggio ad Arezzo con Comanducci su Ceccarelli

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