L’affluenza alle urne è diminuita significativamente tra il primo e il secondo turno dei ballottaggi in Piemonte, in particolare nelle città di Valenza e Trecate. La partecipazione dei cittadini si è ridotta rispetto alla prima fase delle elezioni. I candidati in corsa sono ancora da conoscere, così come i risultati definitivi. Non sono stati forniti dati precisi sui numeri di votanti o sulla percentuale di calo rispetto al primo turno.

? Domande chiave? In Breve L’affluenza crolla ai ballottaggi in Piemonte tra Valenza e Trecate. L’affluenza alle urne è calata drasticamente durante i ballottaggi di ieri e oggi nei comuni piemontesi di Valenza e Trecate, con una media nazionale che si attesta intorno al 52%. A Valenza, l’astensionismo ha pesato molto, portando la partecipazione al 45.39% rispetto al 54.03% registrato due settimane fa durante il primo turno. In questo scenario, la sfida elettorale vede contrapposti Luca Ballerini, di area civico-centrista, e la dem Maria Maddalena Griva. I numeri della partecipazione tra Alessandria e Novara. A Trecate la situazione presenta un volto leggermente diverso, sebbene il calo sia comunque evidente rispetto al voto precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ballottaggi in Piemonte: l’affluenza crolla tra Valenza e Trecate

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