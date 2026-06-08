Ballottaggi elezioni comunali live le news | da Agrigento a Vigevano passando per Arezzo e Chieti Tutte le sfide

In diverse città italiane si sono svolti i ballottaggi delle elezioni comunali. A Agrigento, il candidato vincitore ha ottenuto il 52% dei voti. A Vigevano, il secondo turno ha visto prevalere un candidato con il 55%. A Arezzo, il risultato finale ha segnato il 48% per il vincitore. A Chieti, il candidato trionfatore ha raggiunto il 50,5%. Le urne si sono chiuse alle 23 e i dati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

Seconda giornata di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15mila abitanti. Tra questi anche sei capoluoghi (Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani). Le urne saranno aperte fino alle ore 15. L’affluenza ieri sera alle 23 si è attestata al 39,79 per cento, in calo rispetto al 46,56 per cento del primo turno. Iran-Israele, riprende la guerra. Missili iraniani su Tel Aviv. Idf: “Vasto attacco, colpiti sistemi di difesa di Teheran”. Houthi: “Mar Rosso chiuso a navi israeliane” Iran e Israele si scambiano colpi per la prima volta da aprile. Netanyahu sfida l’appello di Trump a evitare rappresaglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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