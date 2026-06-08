Bagnolo Mella | Jazz festival 2026
Nel centro di Bagnolo Mella, quattro venerdì di giugno saranno dedicati a concerti itineranti, con musica che risuonerà in cortili e piazze del paese. Gli eventi si svolgeranno nel corso delle serate e coinvolgeranno diversi artisti, che si esibiranno in spazi aperti. Le serate si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, senza altre specifiche restrizioni annunciate.
Quattro venerdì di giugno dedicati alla musica diffusa, con concerti itineranti nel cuore di Bagnolo: cortili e piazze diventeranno un palcoscenico a cielo aperto. Programma:5 giugno – Società Filarmonica, Palazzo Bertazzoli12 giugno – Jungle Society, Complesso Morari19 giugno – Candeloro Trio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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