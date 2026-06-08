Bagnolo Mella | Jazz festival 2026

Notizia in breve

Nel centro di Bagnolo Mella, quattro venerdì di giugno saranno dedicati a concerti itineranti, con musica che risuonerà in cortili e piazze del paese. Gli eventi si svolgeranno nel corso delle serate e coinvolgeranno diversi artisti, che si esibiranno in spazi aperti. Le serate si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, senza altre specifiche restrizioni annunciate.