Bagnolo Mella | Jazz festival 2026

Da bresciatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel centro di Bagnolo Mella, quattro venerdì di giugno saranno dedicati a concerti itineranti, con musica che risuonerà in cortili e piazze del paese. Gli eventi si svolgeranno nel corso delle serate e coinvolgeranno diversi artisti, che si esibiranno in spazi aperti. Le serate si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, senza altre specifiche restrizioni annunciate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quattro venerdì di giugno dedicati alla musica diffusa, con concerti itineranti nel cuore di Bagnolo: cortili e piazze diventeranno un palcoscenico a cielo aperto. Programma:5 giugno – Società Filarmonica, Palazzo Bertazzoli12 giugno – Jungle Society, Complesso Morari19 giugno – Candeloro Trio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bagnolo Mella bricks festival 2026

Si parla di: Bagnolo Mella Jazz Festival 2026, ecco gli eventi dal 5 al 26 giugno; Cene di quartiere, a Brescia torna l’estate della socialità: 26 appuntamenti tra musica, comunità e sostenibilità.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web