Bacheca esperienza e carisma | Alaba sarà il nuovo Modric del Milan?

Il Milan valuta di portare in squadra un centrocampista di 34 anni in uscita dal Real Madrid a parametro zero. Si tratta di un giocatore con esperienza internazionale e un forte carisma, considerato un possibile sostituto di Modric. L'allenatore potrebbe voler integrare questa figura nel suo reparto, sfruttando la sua presenza e leadership in campo. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

Tra idea, suggerimento e suggestione. David Alaba e il Milan potrebbero ritrovarsi sullo stesso percorso. L'austriaco, diventato grande nel Bayern Monaco e nelle ultime cinque stagioni al Real Madrid, alla soglia dei 34 anni (li compirà a fine giugno) è pronto a vivere una nuova esperienza. L'aggancio con i rossoneri ovviamente passerebbe da Ralf Rangnick, suo allenatore in nazionale, nonché suo vero e proprio sponsor. E poi, chissà, se davvero approdasse a Milanello avrebbe magari la possibilità di realizzare un sogno: giocare a centrocampo. In scadenza di contratto con il Real, Alaba può rappresentare un'opportunità interessante per il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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