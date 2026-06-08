Avvelenate con la ricina il giallo continua | gli inquirenti convocano amici di famiglia

Gli inquirenti hanno convocato amici di famiglia nell'ambito dell'indagine sulla morte di una persona avvelenata con ricina. Si attendono ancora le analisi delle perizie, che potrebbero chiarire le cause del decesso. La procura sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali collegamenti tra le persone coinvolte. La vicenda rimane aperta, con il focus sulle modalità di somministrazione e sui possibili sospetti. Nessuna conferma ufficiale sui responsabili al momento.

Quello di mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina sembra destinato a rimanere un giallo insoluto ancora per diverso tempo. A ormai quasi sei mesi dalla morte della 50enne Antonella Di Ielsi e della 15enne Sara Di Vita, in questura a Campobasso gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti, vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. L'obiettivo è far luce sulle dinamiche che hanno coinvolto la famiglia Di Vita, non solo all'interno delle quattro mura dove le due donne sono state avvelenate durante i pasti prima dello scorso Natale., In settimana ci sarà l'atteso interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ricina, svolta nel giallo di Pietracatella: ricerche sui veleni e sospetti su due donne

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