Un'auto è stata fermata dai carabinieri dopo un inseguimento a alta velocità. Il conducente ha tentato di sfuggire alle forze dell'ordine, compiendo manovre pericolose. Durante la perquisizione, è stato trovato un chilo di cocaina nascosto all’interno del veicolo. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma. La droga sequestrata è stata consegnata agli uffici competenti per gli accertamenti.

Come ha fatto il conducente a nascondere un chilo di droga? Quali manovre pericolose ha usato l'uomo per sfuggire ai militari? Dove era occultata esattamente la cocaina all'interno dell'abitacolo? Chi gestiva la rete di distribuzione dietro questo carico illegale??? In Breve L'arresto avviene dopo manovre elusive durante controlli ordinari della Compagnia di Ariano Irpino. La cocaina è stata rinvenuta tramite ispezione accurata dell'abitacolo dell'aut . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino: inseguimento e sequestro di un chilo di cocaina

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