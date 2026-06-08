Auto esce di strada e precipita in una scarpata un ferito in codice rosso

Un'auto è uscita di strada e si è schiantata su una scarpata nel pomeriggio di oggi, 8 giugno, a San Giovanni Ilarione. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto una persona dall'auto e la hanno trasportata in codice rosso in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sul numero di feriti.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 8 giugno, a San Giovanni Ilarione. Poco prima delle 15.30, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, uscendo di carreggiata in Via Fusa. Dai primi riscontri, pare si sia trattato di una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Canobbio, esce di strada e precipita per 100 metri in una scarpata: muore un automobilista

Notizie e thread social correlati

Auto va fuori strada, si ribalta e finisce contro un albero: un ferito in codice rossoUn incidente stradale si è verificato nel Brindisino, coinvolgendo un'auto che è uscita di strada, si è ribaltata e ha urtato un albero.

Due auto fuori strada, una si ribalta: passeggero in codice rossoNel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, sulla circonvallazione di Mesagne si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto.

Temi più discussi: Esce di strada in auto e si ribalta: 50enne all'ospedale; Incidente nella notte, auto esce di strada; Mezzana Bigli, auto esce di strada e cade in un fosso: conducente in gravi condizioni; Auto esce di strada a Scottina di Cadeo e si ribalta: due feriti gravi.

Auto esce di strada, sbatte e prende fuoco: fiamme domate dai Vigili del Fuoco - x.com

Esce di strada con l’auto e finisce nella scarpata: è graveIncidente a San Giovanni Ilarione, auto esce di strada e finisce nella scarpata: una persona in codice rosso all'ospedale. veronaoggi.it

Auto sbanda, esce di strada e prende fuoco. Soccorso il conducenteIntervento di vigili del fuoco, carabinieri e 118. L’incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale Castiglionese, all’altezza dell’incrocio con la Strada Provinciale del Cristo ... msn.com

Sono un contabile, però per hobby mi piacerebbe imparare a lavorare su motori e automobili, che mi consigliate? reddit