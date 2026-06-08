Auto di TikTok arriva? Cosa succede davvero

La casa madre di TikTok prevede di lanciare un'auto il 9 giugno, dopo aver annunciato l'ingresso nel settore automobilistico. La notizia ha generato molte speculazioni, anche se il nome del progetto rimane ancora non ufficiale. La data di presentazione è stata confermata, ma dettagli sul veicolo e sulle sue caratteristiche non sono stati ancora resi pubblici.

Per settimane il web cinese ne è stato convinto: ByteDance, il colosso che possiede TikTok, sarebbe stato pronto a sbarcare nel mondo dell'automobile. L'idea di una "auto di TikTok" aveva tutti gli ingredienti per diventare virale, eppure il finale ha deluso le attese. Con un comunicato diffuso sabato, l'azienda ha tagliato corto: non ha alcun piano per costruire automobili o lanciare un marchio automobilistico. Una smentita netta, che chiude, almeno sulla carta, una vicenda costruita su un nome ambiguo e su una tempistica sospetta. Ma per capire come si sia arrivati fin qui conviene ripercorrere la storia dall'inizio. Tutto ruota attorno a un marchio dal nome curioso: Saidou. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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This Truck Was An INSANE Deal

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