I lavori di ristrutturazione dello stadio di Fuorigrotta sono iniziati e si prevede un incontro con l’UEFA a breve. L’assessore ai trasporti e alle infrastrutture del Comune di Napoli ha confermato lo stato di avanzamento delle opere e ha indicato che l’obiettivo è completare gli interventi in tempi utili per le prossime competizioni europee. La data di inizio dei lavori risale a poco tempo fa, e si stanno seguendo le procedure previste per l’adeguamento dell’impianto.

Edoardo Cosenza, assessore ai trasporti e alle infrastrutture del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per fare il punto della situazione sui lavori di restyling dello stadio Diego Armando Maradona. «Che a De Laurentiis gli piaccia o meno lo Stadio Maradona è una sua opinione che è rispettabilissima, ma se il Presidente Roberto Fico vuole investire dei soldi pubblici in un bene pubblico come lo Stadio Maradona è una cosa sana. Il Presidente De Luca ha investito 150 milioni per il rifacimento dello Stadio Arechi di Salerno, non capisco perché la Regione Campania non può investire 200 milioni in un bene pubblico in rifacimento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Ass. Cosenza: “Iniziati i lavori al Maradona, presto incontro con l’UEFA”

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