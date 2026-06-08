Asfaltature in Borgo Venezia | interventi su quattro strade del quartiere
Il Comune di Verona ha iniziato lavori di asfaltatura in quattro strade del quartiere Borgo Venezia. Le operazioni rientrano nel piano estivo di manutenzione, che si svolge durante la chiusura delle scuole. Le strade interessate sono state oggetto di interventi di riasfaltatura per migliorare la viabilità. I lavori sono in corso e prevedono l’utilizzo di mezzi specializzati per la posa del nuovo manto stradale. La riqualificazione si concentra esclusivamente su queste quattro vie del quartiere.
Prosegue il piano estivo di asfaltature programmato dal Comune di Verona per migliorare la viabilità cittadina, approfittando del periodo di chiusura delle scuole.In questi giorni sono previsti nuovi interventi in quattro strade di Borgo Venezia: Via Giuseppe Verdi, Via Alessandro Turchi, Via. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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