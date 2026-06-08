Ascolti tv 7 giugno 2026 | Grecia-Italia 22.7% Racconto di una notte 14.9% La Ruota della Fortuna 26.5% | Dati Auditel

Il 7 giugno 2026, gli ascolti tv hanno visto la sfida tra Rai 1 e Canale 5. La partita tra Grecia e Italia ha ottenuto il 22,7% di share, mentre il film “Racconto di una notte” ha raggiunto il 14,9%. La trasmissione “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha totalizzato il 26,5%. Questi dati sono stati rilevati dall’auditel.

Ascolti tv di domenica 7 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Grecia-Italia ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Grecia-Italia vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 7 giugno 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Grecia-Italia” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Grecia-Italia, il match amichevole della Nazionale Italiana di Calcio ha incollato alla tv 3. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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