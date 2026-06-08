Arte e natura | scade il 12 giugno il concorso Voci di Notte

Scade il 12 giugno il concorso Voci di Notte dedicato a racconti e poesie inedite. La partecipazione avviene inviando le proprie opere tramite email, senza limitazioni di tecniche artistiche per la Mail Art. Il concorso invita a esprimersi attraverso testi originali, senza specificare restrizioni sui metodi artistici utilizzati. Le opere devono essere inedite e inviate entro la data stabilita, seguendo le indicazioni fornite sul bando.

? Punti chiave? In Breve Scade venerdì 12 giugno il termine per partecipare ai progetti Voci di Notte – FAUNA. L’Associazione ECHORAMA ha fissato la scadenza per l’invio delle opere relative al concorso letterario e al progetto artistico di Mail Art e Arte Digitale per venerdì 12 giugno 2026. Gli interessati hanno pochi giorni per sottoporre i propri contributi dedicati al tema della fauna. Questa iniziativa mira a esplorare il dialogo tra linguaggi diversi, celebrando contemporaneamente l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e la Giornata Mondiale degli Animali, prevista per il 4 ottobre. Il progetto si inserisce in un contesto di grande rilevanza simbolica e ambientale. Oltre al richiamo alla figura del santo, l’iniziativa coincide con il 65° anniversario dell’attività del WWF, organizzazione leader nella conservazione della biodiversità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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