AI e creatività | scade il 5 giugno il concorso Beyond the Algorithm

Scade il 5 giugno il concorso internazionale Beyond the Algorithm, dedicato all'esplorazione della relazione tra intelligenza artificiale e creatività. Il concorso invita a riflettere su come l’intuizione umana possa andare oltre i limiti del calcolo digitale. Possono partecipare individui di diverse provenienze, con requisiti specifici relativi alle opere presentate e alle modalità di invio. La partecipazione è aperta a chi desidera mettere in mostra le proprie capacità creative in ambito digitale.

? Cosa scoprirai Come può l'intuizione umana superare i limiti del calcolo digitale?. Chi può partecipare al concorso internazionale e quali sono i requisiti?. Cosa accadrà alle opere selezionate durante il Training Camp di Rieti?. Perché l'uso dell'intelligenza artificiale deve essere dichiarato dagli artisti?.? In Breve Scadenza invio opere 5 giugno 2026, ammissibilità 14 giugno e vincitori 30 giugno 2026.. Partecipazione aperta a singoli o gruppi di massimo tre studenti universitari.. Massimo due video per candidato con durata entro i 60 secondi.. Premiazioni e visibilità opere presso il Complesso Santa Lucia di Rieti il 4-5 luglio 2026.. Il 5 giugno 2026 scadrà il termine per l’invio delle opere al concorso internazionale Beyond the Algorithm, evento che apre le porte alla seconda edizione di InteliGO – AI Training Camp a Rieti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI e creatività: scade il 5 giugno il concorso Beyond the Algorithm Notizie correlate Campobasso: aperto il bando per le case popolari, scade il 26 giugno? Cosa sapere Il Comune di Campobasso apre il bando per case popolari con scadenza il 26 giugno 2026. Sibari-Crotone: lavori al 2027, ma il Pnrr scade a giugnoLa tratta ferroviaria tra Sibari e Crotone si trova al centro di un dibattito acceso riguardo ai tempi di completamento dell’elettrificazione,... Contenuti utili per approfondire Ai e creatività, Caprioglio (Umana): «L'intelligenza artificiale può aiutare a stimolarla, ma non la sostituisce»La creatività resta fondamentale anche in una fase di diffusione capillare dell'intelligenza artificiale. Ma allo stesso tempo, l'Ai può essere un punto di partenza per sviluppare la creatività, senza ... video.corriere.it Testata la creatività dell’AI contro 100.000 esseri umaniLa creatività artificiale ha raggiunto una soglia critica che ridefinisce i confini tra intelligenza umana e computazionale. Un'indagine scientifica di portata eccezionale, condotta dall'Università di ... tomshw.it