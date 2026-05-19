Se le autostrade diventano arte | a Trento ecco la mostra Italia in movimento

Dal 20 al 24 maggio, il Museo Diocesano Tridentino ospiterà la mostra “Italia in movimento. Autostrade e futuro”, all’interno del Festival dell’Economia di Trento. La rassegna, già presentata al Maxxi di Roma, alla Triennale di Milano e al Meeting di Rimini, propone un’interpretazione artistica delle autostrade italiane. L’esposizione comprende opere e installazioni che reinterpretano il ruolo delle infrastrutture stradali nel paesaggio e nella società. La mostra si inserisce in un percorso che unisce arte, tecnologia e territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La mostra “Italia in movimento. Autostrade e futuro” arriva al Festival dell’Economia di Trento: porte aperte dal 20 al 24 maggio in quel del Museo Diocesano Tridentino, dopo i fasti del Maxxi di Roma, della Triennale di Milano e del Meeting di Rimini.La mostra, curata da Pippo Ciorra con Angela. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le pagine del ’Carlino’ diventano arte per la paceArte in Bottega78 a Gualtieri, in via Nazario Sauro Sud, diventa la sede simbolica per il lancio di uno speciale progetto artistico, che vede... Se le autostrade diventano arte: a Trento ecco la mostra Italia in movimentoSarà visitabile al Museo Diocesano Tridentino durante i giorni del Festival dell'Economia. E non mancheranno i talk con ospiti speciali ... trentotoday.it Autostrade per l’Italia: al Festival dell’Economia di Trento la mostra Italia in movimento. Autostrade e futuroAutostrade per l’Italia: al Festival dell’Economia di Trento la mostra Italia in movimento. Autostrade e futuro ... finanza.repubblica.it