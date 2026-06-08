Arriva a Bellano la magia del mercato Regioni d' Europa
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Il fascino del Lago di Como incontra le tradizioni più autentiche del Vecchio Continente. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno il suggestivo borgo di Bellano ospiterà la nuova tappa di "Regioni d’Europa", la celebre mostra-mercato itinerante che porta nelle più belle piazze italiane il meglio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Dalla Spagna alla Scozia, a Formigine sbarca il Mercato Internazionale "Regioni d’Europa"
Fair Priced Vintage: a Firenze arriva il mercato vintage più grande d'EuropaA Firenze, dal 10 al 12 aprile, si terrà presso il Teatro Carrara la Fair Priced Vintage, riconosciuta come il più grande mercato vintage d'Europa.