Argentina-Islanda Amichevole 10-06-2026 ore 03 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria con OVER per la Selecciòn?

Da infobetting.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Argentina sta completando i preparativi prima dell’inizio del Mondiale, con il tecnico che lavora per recuperare senza rischi giocatori chiave come Messi ed Emi Martinez, che sembrano aver superato i problemi fisici e sono in fase di recupero. La partita amichevole contro l’Islanda si svolgerà alle 3:00 del 10 giugno 2026.

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L’Argentina sta mettendo a posto gli ultimi dettagli prima dell’inizio dell’avventura mondiale: Scaloni sta avendo cura di recuperare senza rischi uomini fondamentali come Messi ed Emi Martinez, che sembrano ormai aver smaltito i loro problemi e devono solo riprendere la forma. Nella notte tra martedì e mercoledì la Selecciòn giocherà l’ultima amichevole prima che si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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