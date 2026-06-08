Aperitrekking sull' Etna dal tramonto alle Perseidi

Notizia in breve

Sabato 20 giugno si è svolto un aperitrekking sull’Etna, iniziato al tramonto e proseguito fino alle Perseidi. I partecipanti hanno camminato tra i paesaggi vulcanici, godendo dell’aria fresca e del cielo che si scuriva. La serata si è conclusa con un aperitivo rinforzato in un’area naturalistica, sotto le stelle e con il cielo che iniziava a illuminarsi di meteore.