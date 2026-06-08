Aperitrekking sull' Etna dal tramonto alle Perseidi

Da cataniatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 20 giugno si è svolto un aperitrekking sull’Etna, iniziato al tramonto e proseguito fino alle Perseidi. I partecipanti hanno camminato tra i paesaggi vulcanici, godendo dell’aria fresca e del cielo che si scuriva. La serata si è conclusa con un aperitivo rinforzato in un’area naturalistica, sotto le stelle e con il cielo che iniziava a illuminarsi di meteore.

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Sabato 20 giugno vivi una serata diversa dal solito sull’Etna con una facile escursione al tramonto tra paesaggi vulcanici, aria fresca, tramonto e chiacchiere per concludere con un aperitivo rinforzato in compagnia in un luogo naturalistico unico.  Partiremo da Piano Vetore, a quota 1740 metri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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