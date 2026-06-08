Andrea Pomilio è la nuova direttrice generale operativa di Pomilio Blumm e Ceo della start up War-Room

Andrea Pomilio è stata nominata nuova direttrice generale operativa di Pomilio Blumm e Ceo della start-up “War-Room”. La nomina è stata comunicata ufficialmente e riguarda i ruoli di vertice nelle due realtà. Pomilio si occuperà della gestione quotidiana di Pomilio Blumm e guiderà lo sviluppo di “War-Room”, progetto focalizzato sui linguaggi e metodi innovativi di analisi della comunicazione.

È Andrea Pomilio ad assumere il doppio incarico di direttrice generale operativa di Pomilio Blumm e di Ceo della start up “War-Room”, progetto dedicato ai nuovi linguaggi e metodi di analisi della comunicazione. La nomina segna un nuovo passaggio nel percorso generazionale del gruppo, stabilmente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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