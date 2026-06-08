Oggi si svolge il secondo giorno di votazioni per i ballottaggi in 42 comuni, con urne aperte fino alle 15. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco in queste località. Le operazioni di voto sono in corso e si concluderanno nel primo pomeriggio. Non sono stati segnalati problemi particolari o irregolarità nelle procedure di voto finora. La partecipazione degli aventi diritto si sta monitorando in tempo reale.

Ballottaggi per le elezioni amministrative, secondo giorno di votazioni per 42 comuni. Urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15

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