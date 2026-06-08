Amadeus ha confermato di essere disponibile a condurre nuovamente il Festival di Sanremo, dopo aver condotto cinque edizioni con ascolti record e artisti lanciati. Non ha escluso un possibile ritorno, anche dopo la possibile presenza di un altro conduttore come Stefano De Martino. La sua partecipazione al festival, quindi, potrebbe continuare in futuro, anche se non sono stati annunciati dettagli precisi sui prossimi incarichi.

Cinque edizioni di successo, ascolti record e artisti lanciati verso la consacrazione. Amadeus torna a parlare della manifestazione musicale più amata dagli italiani e rivela se accetterebbe nuovamente di condurre il Festival di Sanremo in futuro. Leggi anche: Amadeus torna in Rai? La frase di Fiorello spiazza tutti in diretta: ecco cosa ha rivelato l’ex volto di Viale Mazzini Ci sono esperienze professionali che, anche a distanza di anni, continuano a occupare un posto speciale nel cuore di chi le ha vissute. Per Amadeus, una di queste è senza dubbio il Festival di Sanremo, manifestazione che ha guidato per cinque edizioni consecutive, contribuendo a rinnovarne il linguaggio e ad avvicinare nuove generazioni di spettatori. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Amadeus torna a condurre Sanremo (magari dopo Stefano De Martino)? Il conduttore non si è tirato indietro

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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