Alla Camera la presentazione di ‘Luce sana’ | il progetto della Sima

Martedì 16 giugno, alle 11:30, la sala stampa della Camera dei Deputati ospiterà la conferenza stampa di presentazione di ‘ Luce sana ’, il progetto realizzato dalla Sima, la Società italiana di medicina ambientale, in collaborazione con Griesser Italia. Un progetto che, sulla base delle evidenze scientifiche fin qui acquisite, mira a rivoluzionare l’ illuminazione degli edifici e degli ambienti attraverso una corretta gestione di luce e ombra, allo scopo di migliorare il comfort, la salute e la qualità della vita negli edifici pubblici e privati, contrastare le ondate di calore riducendo al tempo stesso i consumi energetici. Alla.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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