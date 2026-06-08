Alessandro Saputelli è il nuovo coordinatore cittadino di Azione Montesilvano

Alessandro Saputelli è stato nominato nuovo coordinatore cittadino di Azione a Montesilvano. Studente universitario di economia nato nel 2005, avrà il compito di guidare e organizzare il partito sul territorio. La sua nomina arriva in vista delle prossime sfide politiche e amministrative, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nella città.

È Alessandro Saputelli il nuovo coordinatore cittadino di Azione Montesilvano.Saputelli è uno studente universitario di economia classe 2005 e avrà il compito di guidare e strutturare il partito sul territorio in vista delle prossime sfide politiche e amministrative, con l’obiettivo di rafforzare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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