Alessandra Aina confermata direttrice del conservatorio Cantelli di Novara

Da novaratoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il conservatorio Guido Cantelli di Novara ha confermato Alessandra Aina come direttrice per il triennio 2026-2029. La decisione è stata presa al termine delle consultazioni con il corpo docente dell’istituto.

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Il conservatorio Guido Cantelli di Novara conferma la propria guida per il prossimo triennio. La direttrice Alessandra Aina è stata rieletta per il mandato 2026-2029 al termine delle consultazioni che hanno coinvolto il corpo docente dell'istituto.Su 75 aventi diritto al voto si sono espressi 64. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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