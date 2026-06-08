Alessandra Aina confermata direttrice del conservatorio Cantelli di Novara

Il conservatorio Guido Cantelli di Novara ha confermato Alessandra Aina come direttrice per il triennio 2026-2029. La decisione è stata presa al termine delle consultazioni con il corpo docente dell’istituto.

Il conservatorio Guido Cantelli di Novara conferma la propria guida per il prossimo triennio. La direttrice Alessandra Aina è stata rieletta per il mandato 2026-2029 al termine delle consultazioni che hanno coinvolto il corpo docente dell'istituto.Su 75 aventi diritto al voto si sono espressi 64. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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