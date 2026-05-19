Novara al via quattro nuovi corsi accademici al Conservatorio Cantelli | iscrizioni dal 15 giugno
Il Conservatorio Cantelli di Novara ha annunciato l'apertura di quattro nuovi corsi accademici di primo livello, che prenderanno avvio dall’anno accademico 20262027. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 15 giugno e l’ammissione ai corsi è stata ufficialmente autorizzata dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, firmato il 12 maggio. L’istituto amplifica così la propria offerta formativa, puntando a integrare nuove specializzazioni nel settore musicale.
Il Conservatorio Cantelli di Novara amplia la propria offerta formativa. A partire dall'anno accademico 20262027, l'istituto attiverà quattro nuovi corsi accademici di primo livello, autorizzati ufficialmente dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca lo scorso 12 maggio.I nuovi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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