Alda D’Eusanio ha raccontato di essere uscita dalla Casa del Grande Fratello indossando il pigiama, e di essere stata poi caricata su un’auto. Ha detto che le hanno detto di andare via con insulti, usando un linguaggio volgare. Successivamente, ha dichiarato di aver deciso di smettere con la televisione, lasciando intendere un punto finale alla sua carriera nel settore.

Alda D’Eusanio racconta alcuni retroscena sulla sua carriera e afferma di aver chiuso con la televisione. Intervistata da Fanpage, infatti, la presentatrice ha dichiarato: “Ho smesso con la tv. Non voglio più andarci, nemmeno come ospite. Ho avuto una carriera lunga e faticosa, talmente faticosa che voglio fermarmi qui. Ho dato, non ne ho più bisogno. Quando mi invitano rispondo che ho da fare”. E aggiunge: “Si vive benissimo senza la televisione, si sta da Dio. Finalmente posso leggere, studiare, passeggiare, stare con gli amici, con il mio cane, andare al cinema. Ho battagliato tanto e non ho mai realmente assaggiato il mio successo. Me ne sono accorta adesso, prima ero troppo presa dal dovermi difendere”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Alda D’Eusanio: “Uscii dalla Casa del Grande Fratello in pigiama. Mi misero in macchina e mi mandarono a fanc**o”

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